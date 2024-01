Corinthians persegue desejo de ter Gabigol, que tem multa nacional de R$ 700 milhões no Flamengo

Gabigol, visto como um possível nome para elevar o Corinthians a um novo patamar, possui uma multa rescisória "inviável" para os clubes brasileiros. O valor estipulado em contrato para tirá-lo do Flamengo sem necessidade de negociação é de R$ 700 milhões.

Para clubes estrangeiros, o montante é mais acessível: 33 milhões de euros (equivalente a R$ 161 milhões). O Corinthians descarta completamente a possibilidade de arcar com a multa dentro do mercado nacional.

Sendo o sexto maior goleador da história do Flamengo e um dos grandes ídolos do clube, Gabigol acumula 268 partidas e 153 gols. Ele conquistou 11 títulos, a maioria de grande relevância, frequentemente atuando como protagonista: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três campeonatos estaduais.

Em sua primeira entrevista como presidente do Corinthians, Augusto Melo falou em conversas avançadas e que o negócio só dependeria do atleta. "Conversa adiantada, depende deles. É um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou, e nos interessa. Está caminhando bem, se Deus quiser"

Já o vice de futebol, Marcos Braz, disse ao GE que Gabigol não está à venda. "Gabigol não está à venda, a gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem um ano de contrato, é um ativo do Flamengo, um ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do clube e dos que mais ganharam títulos por ele."

Embora seja um desejo do Corinthians, Gabigol se reapresentou no Ninho do Urubu nesta quarta-feira (3), cinco dias antes do previsto para o grupo principal do Flamengo. Com a multa estabelecida para os clubes brasileiros e a firme posição do Flamengo em não negociar o atacante, parece claro que Gabriel Barbosa não deixará a torcida do Flamengo para se juntar à torcida corintiana.