Corinthians garante ao menos R$ 53,5 mi em prêmios na Copa do Brasil e evita rombo no orçamento O planejamento financeiro do Corinthians para 2025 apontava as quartas de final da Copa do Brasil como meta Redação O Liberal com informações da AE 15.12.25 9h33 Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira (Reprodução / X @Corinthians) A classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil assegurou ao clube um mínimo de R$ 53,5 milhões em premiação. O valor garante um alívio financeiro e supera o objetivo de R$ 38,2 milhões que a diretoria almejava faturar em Libertadores e Copa do Brasil em seus planos para 2025. Apesar do sucesso na competição nacional, o Corinthians teve um desempenho aquém do esperado na Libertadores. Nos planos, o clube esperava chegar às oitavas de final para garantir US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 milhões), mas a queda na terceira fase rendeu apenas US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões). Com a vaga na final da Copa do Brasil, o clube paulista dobra a meta de faturamento estabelecida. Antes da decisão, o Corinthians já havia arrecadado R$ 20,6 milhões somente na competição nacional. Em caso de vice-campeonato, o total acumulado em premiações, incluindo a Libertadores, será de R$ 65,4 milhões. Se conquistar o título da Copa do Brasil, a premiação total do Corinthians, somando os valores de todas as competições, alcançará R$ 109,1 milhões. Desempenho em outras competições e a dívida do clube A eliminação na Copa Sul-Americana também impactou os cofres. O Corinthians pretendia chegar à final, o que renderia pelo menos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 milhões). No entanto, o time caiu na fase de grupos e embolsou R$ 5,6 milhões. Apesar da alta premiação, o Corinthians ainda enfrenta uma grave crise financeira. O clube possui uma dívida total de R$ 2,7 bilhões. Mesmo com o título da Copa do Brasil, o valor arrecadado representaria apenas 4,3% do débito total. Detalhes da final e premiações da Copa do Brasil Na final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentará o Vasco. O adversário eliminou o Fluminense na disputa de pênaltis. O primeiro jogo da final, conforme definido pela CBF, será na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. A segunda partida da decisão ocorrerá no domingo, às 18h30, no Maracanã. Confira a premiação da Copa do Brasil por fase Terceira fase: R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000