Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians garante ao menos R$ 53,5 mi em prêmios na Copa do Brasil e evita rombo no orçamento

O planejamento financeiro do Corinthians para 2025 apontava as quartas de final da Copa do Brasil como meta

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira (Reprodução / X @Corinthians)

A classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil assegurou ao clube um mínimo de R$ 53,5 milhões em premiação. O valor garante um alívio financeiro e supera o objetivo de R$ 38,2 milhões que a diretoria almejava faturar em Libertadores e Copa do Brasil em seus planos para 2025.

Apesar do sucesso na competição nacional, o Corinthians teve um desempenho aquém do esperado na Libertadores. Nos planos, o clube esperava chegar às oitavas de final para garantir US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 milhões), mas a queda na terceira fase rendeu apenas US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Com a vaga na final da Copa do Brasil, o clube paulista dobra a meta de faturamento estabelecida. Antes da decisão, o Corinthians já havia arrecadado R$ 20,6 milhões somente na competição nacional. Em caso de vice-campeonato, o total acumulado em premiações, incluindo a Libertadores, será de R$ 65,4 milhões.

Se conquistar o título da Copa do Brasil, a premiação total do Corinthians, somando os valores de todas as competições, alcançará R$ 109,1 milhões.

Desempenho em outras competições e a dívida do clube

A eliminação na Copa Sul-Americana também impactou os cofres. O Corinthians pretendia chegar à final, o que renderia pelo menos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 milhões). No entanto, o time caiu na fase de grupos e embolsou R$ 5,6 milhões.

Apesar da alta premiação, o Corinthians ainda enfrenta uma grave crise financeira. O clube possui uma dívida total de R$ 2,7 bilhões. Mesmo com o título da Copa do Brasil, o valor arrecadado representaria apenas 4,3% do débito total.

Detalhes da final e premiações da Copa do Brasil

Na final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentará o Vasco. O adversário eliminou o Fluminense na disputa de pênaltis. O primeiro jogo da final, conforme definido pela CBF, será na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

A segunda partida da decisão ocorrerá no domingo, às 18h30, no Maracanã.

Confira a premiação da Copa do Brasil por fase

  • Terceira fase: R$ 2.315.250
  • Oitavas de final: R$ 3.638.250
  • Quartas de final: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
  • Final (campeão): R$ 77.175.000
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Copa do Brasil

prêmios
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

FUTEBOL

Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase

15.12.25 10h10

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda