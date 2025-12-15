Corinthians garante ao menos R$ 53,5 mi em prêmios na Copa do Brasil e evita rombo no orçamento

A classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil assegurou ao clube um mínimo de R$ 53,5 milhões em premiação. O valor garante um alívio financeiro e supera o objetivo de R$ 38,2 milhões que a diretoria almejava faturar em Libertadores e Copa do Brasil em seus planos para 2025.

Apesar do sucesso na competição nacional, o Corinthians teve um desempenho aquém do esperado na Libertadores. Nos planos, o clube esperava chegar às oitavas de final para garantir US$ 5,3 milhões (R$ 27,6 milhões), mas a queda na terceira fase rendeu apenas US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Com a vaga na final da Copa do Brasil, o clube paulista dobra a meta de faturamento estabelecida. Antes da decisão, o Corinthians já havia arrecadado R$ 20,6 milhões somente na competição nacional. Em caso de vice-campeonato, o total acumulado em premiações, incluindo a Libertadores, será de R$ 65,4 milhões.

Se conquistar o título da Copa do Brasil, a premiação total do Corinthians, somando os valores de todas as competições, alcançará R$ 109,1 milhões.

Desempenho em outras competições e a dívida do clube

A eliminação na Copa Sul-Americana também impactou os cofres. O Corinthians pretendia chegar à final, o que renderia pelo menos US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,5 milhões). No entanto, o time caiu na fase de grupos e embolsou R$ 5,6 milhões.

Apesar da alta premiação, o Corinthians ainda enfrenta uma grave crise financeira. O clube possui uma dívida total de R$ 2,7 bilhões. Mesmo com o título da Copa do Brasil, o valor arrecadado representaria apenas 4,3% do débito total.

Detalhes da final e premiações da Copa do Brasil

Na final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentará o Vasco. O adversário eliminou o Fluminense na disputa de pênaltis. O primeiro jogo da final, conforme definido pela CBF, será na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

A segunda partida da decisão ocorrerá no domingo, às 18h30, no Maracanã.

Confira a premiação da Copa do Brasil por fase

Terceira fase: R$ 2.315.250

Oitavas de final: R$ 3.638.250

Quartas de final: R$ 4.740.750

Semifinal: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

Final (campeão): R$ 77.175.000