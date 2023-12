Elenco principal do Flamengo virá a Belém para jogo do Campeonato Carioca; confira os jogadores

Está confirmada a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo, marcado para o dia 31 de janeiro, no Estádio do Mangueirão, deve ter o elenco principal do rubro-negro atuando na partida, portanto, com os nomes mais populares do time na capital paraense, como Gabigol, Arrascaeta e Pedro, entre outros.

A presença do elenco principal do Flamengo é certa. Isso porque, desde edição 2023 do Campeonato, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), definiu que todas as equipes participantes da competição devem utilizar os times principais na disputa do estadual depois da 3ª rodada, sendo passíveis de punição caso não obedeçam à regra.

A punição ao clube que descumprir a determinação é a perda do valor correspondente à totalidade da cota fixa mínima do direito de transmissão do contrato coletivo. Entretanto, se a equipe “burlar” a regra, mas já tiver recebido tal quantia, uma multa será aplicada. Portanto, tanto o Flamengo quanto o Sampaio Corrêa-RJ, virão com suas equipes principais para a disputa do Carioca em Belém.

O Mangueirão, local da partida, não deve receber só a equipe de estrelas do Flamengo no próximo ano. Segundo o diretor da BIS Entretenimento, Calilo Kzam, o Estádio deve ser palco para diversos campeonatos com participação de times da elite do futebol brasileiro.

“Podemos esperar outros jogos assim em Belém, com estrelas como as que vem aqui. Queremos trazer finais de campeonato, times nacionais e de primeira divisão. Queremos que Belém receba cada vez mais eventos esportivos de primeira prateleira”, disse.

Situação do elenco do Flamengo

O Flamengo está trabalhando em novas contratações, desde a chegada do técnico Tite, em busca de não repetir o desempenho abaixo do esperado no próximo ano. Até o momento, para a temporada 2024, somente o meio-campista Nicolás de La Cruz, de 26 anos, que estava no River Plate, da Argentina, foi contratado pela equipe rubro-negra.

O clube está em busca também de um novo lateral-esquerdo, após a aposentadoria de Filipe Luis, aos 38 anos. O zagueiro Rodrigo Caio também deixou a equipe após não renovar o contrato.

Enquanto isso, a maioria do elenco rubro-negro está praticamente confirmada em 2024, podendo conter algumas alterações entre contratações e baixas na equipe, como Everton Ribeiro, que ainda não chegou a um acordo com a diretoria do clube.

Jogadores como Gabigol, Arrascaeta, Pedro, David Luiz, Léo Pereira, Pablo, Varela, Wesley, Gerson, Bruno Henrique e Everton, devem atuar no Estádio do Mangueirão defendendo a camisa vermelha e preta.

Confira quem são os jogadores do Flamengo:

Goleiros: Matheus Cunha, Santos e Rossi.

Zagueiros: Léo Pereira, David Luiz, Fabrício, Bruno e Pablo.

Laterais direitos: Matheuzinho, Varela e Wesley.

Laterais esquerdos: Ayrton Lucas.

Volantes: Thiago Maia, Erick, Gerson e Allan.

Meias: Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Victor Hugo e Nicolás de La Cruz.

Atacantes: Gabi, Bruno Henrique, Pedro, Everton e Luiz Araújo.