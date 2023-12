Além do Flamengo, Mangueirão pode receber jogos do Vasco, Botafogo e Fluminense; saiba mais

O novo Mangueirão poderá receber no mês de janeiro ou fevereiro de 2024, uma partida do Flamengo, pelo Campeonato Carioca, porém, o maior palco do futebol paraense também poderá receber partidas de outros clubes do Rio de Janeiro. Jogos do Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense, poderão ocorrer no Estádio Olímpico do Pará, válidos pelo Cariocão 2024. A informação foi confirmada por uma fonte do Governo do Estado ao O Liberal.

Uma lista de possíveis partidas dos clubes cariocas, incluindo clássicos, foi disponibilizada, porém, não há confirmação de ter as partidas em Belém, já que o Mangueirão será palco dos jogos do Remo e do Paysandu neste mesmo período. Ter grandes eventos esportivos no novo Mangueirão é um dos desejos do Governo do Estado. A situação fica mais evidente com Estádio do Maracanã, palco dos jogos dos grandes clubes do Rio de Janeiro, ficará fechado no início do ano, para uma reforma no gramado e, consequentemente, algumas partidas do Cariocão, receberão novos destinos.

VEJA MAIS

A equipe de O Liberal conversou com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, que avalia a vinda de jogos de outros clubes do Estado benéfica para o futebol paraense. Gluck Paul afirmou ainda que são infundadas as informações de que ele desaprova a vinda do jogo do Flamengo em Belém.

“Eu acho extremamente importante. Um evento como esse confirma Belém como uma praça esportiva relevante. Pra imagem do nosso Estado e do futebol local isso é muito importante. Eu tenho, inclusive, apoiado esse processo. Vi algumas pessoas dizendo que não aprovava a vinda do Flamengo pra cá, mas isso é infundado. Ontem mesmo eu falei horas com o [Rodolfo] Landim (presidente do Flamengo) e colocamos a Federação à disposição desse jogo. Isso é importante, também para quebrar o preconceito contra a cidade. Quanto mais nós colocarmos Belém em evidência, mais os jogadores de fora passam a observar a cidade com bons olhos. Belém precisa se confirmar como a sentinela do Norte do futebol brasileiro. Sou favorável e tenho militado a favor”, disse.

VEJA MAIS

O núcleo de esporte de O Liberal buscou contato com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), que informou que desconhece a informação.

O Governo do Estado informou no dia 16 de novembro, que o Flamengo irá jogar em Belém pelo Campeonato Carioca 2024. A partida está marcada para o dia 31 de janeiro ou 1 de fevereiro, diante do Sampaio Corrêa-RJ, em jogo válido pela 5ª rodada do Cariocão.