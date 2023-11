Ingressos para o jogo do Flamengo máster no Mangueirão, em Belém, estão à venda; veja os valores

A equipe do Flamengo máster fará um jogo amistoso contra a Seleção Paraense, no dia 13 de janeiro de 2024, no novo Mangueirão. Ídolos do Mengão estarão em Belém para um encontro de gerações e os ingressos para a partida já estão disponíveis, com valores promocionais do primeiro lote. Partida contará com ídolo Petkovic.

O torcedor rubro-negro que quiser acompanhar grandes craques que vestiram a camisa do Mengão, já poderá adquirir seu ingresso, apenas de forma online no site. Os bilhetes estão disponíveis nas categorias arquibancada lados A e B nos valores de R$100 a inteira, R$50 meia-entrada, além de cadeiras lado A e B nos preços de R$180 a inteira e R$80 a meia-entrada.

A equipe da Gávea quer contar com a presença de Zico, maior ídolo do clube, porém, ainda aguarda agenda do ex-jogador. Outros ídolos como Zinho, Rondinelli, Nélio, Cláudio Adão, Andreade e Júlio César Urigueller, estão confirmados no vento. Outro “xodó” da torcida rubro-negra e que estará em Belém é o sérvio Petkovic, que brilhou com a camisa do Mengão e conquistou o título Brasileiro de 2009. O ex-jogador teve a presença confirmada ao evento pelo sócio da empresa STX Consultoria & Eventos, Thiago Larrat.

O Flamengo máster realiza partidas com ídolos rubro-negros desde 2000. O evento em Belém também contará com atrações musicais nacionais, de acordo com o sócio da empresa e que serão divulgadas em breve.