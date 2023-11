Jornal espanhol elege Flamengo e Palmeiras entre os melhores cantos do mundo

O jornal espanhol Marca, um dos principais tabloides esportivos do mundo, elegeu os melhores cantos de torcida em todo o mundo. Entre os clubes citados, dois cantos de times brasileiros entraram no ranking, sendo Flamengo e Palmeiras.

No caso do Flamengo, a música escolhida foi "Dezembro de 81", que exalta a vitória sobre o Liverpool por 3 a 0 pelo Mundial de 1981. No caso do Palmeiras, a canção foi "Eu canto, sou Palmeiras até morrer".

Veja a lista completa de músicas escolhidas:

Flamengo (Dezembro de 81)

Palmeiras (Eu canto, sou Palmeiras até morrer)

Manchester United (Glory Glory)

Celtic ("Eu simplesmente não me canso")

Borussia Dortmund ("E se você ganhar o jogo")

Besiktas (Ooh Ssh!)

Real Madrid ("Como eu posso não te querer?")

PSG ("Vamos, Paris Saint Germain!")

Boca Juniors ("Não me importa o que digam")

River Plate ("Todos os domingos de tarde eu venho torcer para você")

Barcelona ("Ser do Barça é o melhor que há")

Atlético de Madrid ("Atleti, eu te amo, contigo até o final")

Milan ("Que bagunça vai ser porque te amo")

Wydad Casablanca ("Sempre venceremos")