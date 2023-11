Com ídolos, Flamengo máster fará jogo no Mangueirão com ex-técnico do Paysandu e ex-atacante do Remo

O Mangueirão, em Belém, será palco de uma partida do time profissional do Flamengo, válida pelo campeonato Carioca, marcada para o dia 31 de janeiro. Porém, o clube da Gávea terá outra partida na capital paraense, também no mesmo mês. O Flamengo máster jogará no Colosso do Bengui no dia 13 de janeiro de 2024. A informação foi confirmada pela empresa organizadora do evento.

A equipe máster do Mengão fará um jogo de exibição em Belém contra a Seleção Paraense. A expectativa é que Zico, o maior ídolo da história do Flamengo venha a Belém para atuar pela equipe rubro-negra, porém, a empresa STX Consultoria e Eventos, que está trazendo o Flamengo Master a Belém, aguarda uma brecha na agenda de Zico para trazer o Galinho a capital paraense. Horário e valores dos ingressos ainda não foram relevados. O evento contará também com atrações musicais nacionais.

A equipe máster do Flamengo roda o país realizando partidas festivas. A ideia de formar a equipe surgiu em 2000, após uma competição realizada no Centro de Futebol do Zico. O clube reúne ex-jogadores de várias gerações. Algumas atletas que brilharam com a camisa do Mengão já estão confirmados, são eles: Zinho; Rondinelli, Nélio, Beto, Adílio, Cláudio Adão, Jean, além do Andrade, ex-técnico do Paysandu em 2011 e Júlio César Urigueller, que vestiu a camisa do Remo em 1977 e 1978.