Relembre os jogadores paraenses que atuaram pelo Flamengo

O Flamengo comemorou na última quarta-feira (15) o aniversário de 128 anos. Parte da história vitoriosa do rubro-begro carioca foi escrita por jogadores de diversos cantos do Brasil. O Núcleo de Esportes de O Liberal relembra atletas paraenses que atuaram pelo Clubes de Regatas do Flamengo.

Pelo Flamengo, o lateral-direito Pará conquistou a histórica Libertadores de 2019 (Gilvan de Souza/Flamengo)

Pará

Marcos Rogério Ricci Lopes, conhecido também como Pará no mundo do futebol, disputou 217 jogos pelo Flamengo, com quatro gols marcados e 23 assistências. O atleta, que é natural de São João do Araguaia, chegou ao clube carioca em janeiro de 2015, vindo do Grêmio, com o objetivo de disputar posição com Léo Moura. No entanto, depois das imensas críticas da torcida do Flamengo pelas más atuações, o lateral-direito nunca conseguiu se firmar como titular incontestável do Mengão. O atleta, que atualmente está com 37 anos e atua no futebol de várzea de São Paulo, deixou o Flamengo em 2019, e foi campeão brasileiro (2019), da Libertadores (2019) e carioca (2018 e 2019).

Sócrates em ação pela Seleção Brasileira (Divulgação)

Sócrates

Conhecido como um dos grandes meio-campista da história do futebol brasileiro, Sócrates teve uma rápida passagem pelo Flamengo no ano de 1986. Nascido em Belém, o Doutor disputou apenas 20 jogos com a camisa do rubro-negro, marcando cinco gols. As consecutivas contusões atrapalharam a permanência do meia na Gávea, e mesmo ao lado de Zico, onde pode reeditar a lendária dupla que brilhou na Copa de 1982, a passagem de Sócrates não foi como o esperado. Em 1897, o jogador se transferiu para o Santos.

Os tempos de glória pelo Flamengo renderam a Charles Guerreiro a convocação para a Seleção Brasileira (Revista Placar)

Charles Guerreiro

Charles Guerreiro foi o jogador que mais se destacou entre os paraenses que vestiram a camisa do Flamengo. O lateral-direito nascido em Belém, disputou 246 jogos com a camisa do time da Gávea, entre 1991 e 1995, marcando dois gols. Revelado pelo Paysandu, Charles conquistou o Campeonato Carioca de 1991 e o Campeonato Brasielro de 1992. Os tempos de glória pelo Fla renderam ao jogador a convocação para a Seleção Brasileira feita por Carlos Alberto Parreira, para a disputa de amistosos em 1992, e também em 1995, sob o comando de Zagallo. O jogador se despediu da equipe carioca em 1995, rumo ao Vasco da Gama

Roma foi vice-artilheiro do Mengo em 2001 (Sergio Moraes/L!Sportpress)

Roma

Paulo Marcel Merabet, o Roma, começou sua carreira na base do futsal do Remo, mas, com apenas 16 anos, foi contratado pelo Flamengo. No rubro-negro, o atacante belenense jogou entre os anos de 2000 e 2002, tendo feito mais de 100 partidas e marcado 23 gols pelo clube. Em 2001, o jogador conquistou a Copa dos Campeões, o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara. Roma encerrou sua passgem pela equipe carioca após empréstimo ao Al-Nasr, de Omã.

Veja outros jogadores paraenses que atuaram pelo Flamengo:

Aleilson (atacante)

Esquerdinha (atacante)

Heyder (atacante)

Aderson (meio-campo)

Flamel (meia)

Arinelson (meio-campo)