Técnico do time sub-15 de vôlei do Vasco agride jogadora em quadra e é demitido; veja

Uma caso de agressão no mundo do esporte chamou a atenção e causou revolta. O técnico do time de vôlei do Vasco, André Gava, agrediu uma atleta da equipe feminina sub-15 em quadra, durante jogo das categorias de base no último sábado (11). O treinador empurrou a menina com muita força após uma substituição.

A cena da agressão foi testemunhada por todos que estavam presentes na partida e registrada em vídeo. Ao perceber a agressão, o juiz interrompeu o jogo, que estava no primeiro set. O árbitro também expulsou André Gava de quadra.

De acordo com as informações, a agressão foi contra a jogadora de camisa 4. A jovem atleta voltava para o jogo após uma substituição quando foi empurrada em direção a quadra pelo treinador.

Em nota, enviada ao GE nacional, o Vasco afirmou que já conversou com os pais e responsáveis dos atletas da equipe de base, incluindo a jovem agredida, e informou que ofereceu apoio para as famílias. Além disso, André Gava foi demitido do clube.

"O profissional [André Gava] foi desligado da equipe imediatamente, nem liderou o segundo jogo que teria no dia. O Vasco já conversou com os responsáveis dos atletas do time e da atleta envolvida no incidente. Reiterou o apoio e ofereceu todo o suporte para as famílias", informou.