Ex-jogador do Cuiabá é atingido por faca durante jogo na Colômbia

O meia Pablo Ceppelini, do Atlético Nacional, estava próximo à bandeirinha de escanteio para efetuar uma cobrança de escanteio,quando foi atingido na cabeça por uma faca, que foi arremessada da arquibancada. A situação ocorreu no último domingo (21), na partida contra o Independiente Medelín, pela 18ª rodada do Campeonato Colombiano. O atleta sofreu ferimentos.

A bandeirinha da partida foi quem percebeu o ocorrido e a partida logo depois foi paralisada durante alguns minutos. O jogador sofreu ferimentos leves e logo foi socorrido pelos paramédicos. Em entrevista à Rádio Caracol, da Colômbia, Ceppelini opinou sobre a atitude do árbitro durante o jogo.

“Sabemos que o árbitro (Wilmar) Roldán é muito experiente, pensamos que ele iria suspender a partida, que iam ser tomadas medidas. Estou com um caroço, está inchado, doi um pouco, tem um pouquinho de sangue. Não deu para eles me suturarem nem dar pontos, mas não se preocupe, são coisas de futebol”, disse o atleta.

Pablo Ceppelini jogou pelo clube mato-grossense Cuiabá, no ano passado. Em sua trajetória no time brasileiro, o uruguaio disputou 40 jogos e marcou quatro gols.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

