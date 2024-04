Namorada de jogador do Botafogo usa internet para expor violência doméstica

Nesta segunda-feira (22/4), Isabella Ribeiro tornou pública a agressão que sofreu do jogador do Botafogo, Kaue Rodrigues. Em uma conversa exclusiva com a colunista Fábia Oliveira, a modelo afirmou ter sido agredida no rosto e destacou que não foi a primeira vez.

"Kaue tem estado possessivo e agressivo nos últimos dias, e eu simplesmente não aguentei mais. As grosserias por causa da comida não estar boa, ou das roupas não estarem bem lavadas", explicou, elencando um dos motivos das brigas constantes.

Isabella revelou ter tomado uma dose alta de remédios controlados devido a problemas pessoais, o que a levou a ser encaminhada para um hospital no Rio. Segundo ela, ao retornar para casa e Kaue descobrir sua atitude desesperada, ele não quis lidar com a situação e a agrediu com tapas e socos no rosto.

VEJA MAIS

Isabella Ribeiro usou as redes sociais para desabafar e também mostrar as marcas da agressão do jogador. (Imagem: Instagram / @isabellarbf)

A esposa de Kaue declarou que o comportamento do rapaz começou a mudar e a se tornar violento após algumas mudanças em sua carreira profissional: "Desde que ele foi colocado na base, ele não aceita, pois subiu praticamente forçado".

Isabella deu um exemplo recente da insatisfação do atleta: "Com a passagem comprada, ele não compareceu ao aeroporto para viajar com o time sub-20, não dando opções ao Botafogo, que, consequentemente, o promoveu. Agora, ele tem sido poupado em alguns jogos".

O último jogo de Kaue Rodrigues pelo clube carioca foi em 31 de março, contra o Boavista, pela final da Taça Rio. O Botafogo venceu por 2x0, conquistando o título da competição que premia as equipes classificadas entre o quinto e o oitavo lugar no Campeonato Carioca.

Isabella Ribeiro também usou as redes sociais para compartilhar seu desabafo. Em sua postagem, ela mostrou uma ocasião em que foi agredida pelo jogador. "Não comentei na época, porque ele disse que foi apenas uma brincadeira", enfatizou para a jornalista.

Quando perguntada se iria denunciá-lo oficialmente, Isabella destacou que já estava na delegacia: "Preciso pegar minhas roupas, meus documentos". Sobre continuar o relacionamento, ela deixou claro que não pretende mais viver sob o mesmo teto que Kaue. "Com certeza não, se ele teve coragem de bater no meu rosto, não sei do que mais seria capaz", concluiu a conversa exclusiva.

Relato nas redes sociais

No Instagram, Isabella Ribeiro publicou um vídeo expondo publicamente o que havia passado com Kaue Rodrigues. "Estou indo para a delegacia, é claro, para registrar queixa contra ele. Porque isso não é aceitável. Não vou ser agredida por um homem, especialmente por um moleque de 19 anos", disse aos seguidores.

E acrescentou: "Estou falando aqui porque vou falar mesmo. Se ele teve coragem de fazer isso, tem que ter coragem de assumir."