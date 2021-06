Yasmin Brunet teria causado 'racha' entre amigos de Gabriel Medina após surfista 'sumir', diz colunista

A jornalista Fábia Oliveira, do 'O Dia', publicou em sua coluna que os amigos de Gabriel Medina, conhecidos como 'diretoria', estariam chateados com o sumiço do surfista e que em conversa na casa de Neymar, em maio deste ano, Yasmin Brunet teria sido chamada de "maluca", "louca de ciúmes" e "controladora".

+ Veja a tabela do Brasileirão!

O grupo de amigos de Medina é composto de Neymar, Rafael Zulu (ator), Thiaguinho, Bruninho (vôlei) e Luciano Huck. Eles estariam chateados com o sumiço do surfista, que não estaria respondendo mensagens, ligando ou atendendo ligações dos amigos, desde que começou a se relacionar mais seriamente com a modelo, com quem casou em 2020.

Ainda segundo a coluna, amigos de Medina que moram em Maresias e São Sebastião, no litoral de São Paulo, também estariam sem se comunicar com o surfista há meses. Ele também teria deixado de ajudar nos projetos voltados ao surf que ficam na região.

Outra pessoa que vive em pé de guerra com Yasmin Brunet é a mãe e o padrasto de Medina. Simone Medina recentemente foi bloqueada nas redes sociais pela nora e o filho, e um racha aconteceu na família, o que afetou, inclusive, o esporte.

Desde o começo da carreira, ele demonstrava muita proximidade com seu padrasto, que o treinou até pouco tempo. Com a situação complicada, Medina precisou buscar um novo técnico. De acordo com uma amiga do casal, o surfista teria cortado todas as relações com os parentes.

Nesta semana, Medina brigou até com o Comitê Olímpico Brasileiro por causa da esposa. O COB não permitiu que ela entrasse na lista dele como estafe para que a modelo pudesse viajar para Tóquio, já que não serão permitidos familiares de atletas no país asiático por causa da pandemia de Covid-19.