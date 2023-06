Neymar surge em vídeo com noiva após estar com blogueira: 'Nem trocou de roupa?'

Após encontrar-se com Fernanda Campos em um apartamento de luxo em São Paulo, Neymar seguiu para encontrar sua noiva, Bruna Biancardi, que está esperando o segundo filho do jogador. Por uma coincidência curiosa, a colunista Fábia Oliveira descobriu que Neymar não trocou de roupa durante essa transição.

Em vídeos divulgados pela coluna,o jovem Ney aparece supostamente recebendo a blogueira vestindo uma camiseta preta, um boné preto e uma bermuda nude. Surpreendentemente, em um stories postado por Biancardi no mesmo dia no Instagram, Neymar aparece usando exatamente a mesma roupa.

Parece que Neymar não se preocupou em trocar as roupas que estava usando após seu encontro com Fernanda. Segundo a blogueira, o encontro fora do relacionamento ocorreu em 11 de junho, que coincide com a data da publicação de Bruna.

“Vocês acham mesmo que Neymar é um homem fiel? Claro que não!”, criticou uma internauta. “Tudo que me falar do Neymar eu acredito”, disse outra. “Ela nem liga, já perdoou uma vez, seria melhor abrir o relacionamento”, disparou ainda outra usuária da rede social.