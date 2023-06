Técnico do Barcelona comenta destino de Messi e descarta Neymar: 'Não está em nossos planos'

Na manhã desta quinta-feira (8), Xavi, ex-jogador do Barcelona e atual treinador, comentou a decisão de Lionel Messi de assinar com o Inter Miami, da MLS, em vez de retornar ao clube catalão. De acordo com Xavi, Messi busca uma "vida mais tranquila" ao fazer essa transferência.

Messi

O treinador ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo argentino: "Muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro, nos falta empatia. Ser Leo Messi não é fácil. Ele nunca tem paz de espírito e tem que ser "dez" em tudo. Ele não quer mais esse tipo de pressão, é normal. Ele tem procurado baixar o nível de pressão e de tensão. Quer uma vida mais tranquila", disse Xavi.

VEJA MAIS

Antes da decisão de Messi, Xavi estava confiante em seu retorno ao Barcelona e até discutiu planos táticos com o argentino para a próxima temporada. No entanto, o treinador percebeu uma mudança na postura de Messi nos últimos dias, o que o levou a respeitar sua decisão pessoal. Xavi concluiu destacando que Messi é o melhor jogador da história e merece ser respeitado.

"Percebi uma mudança nele nas últimas semanas. Ele não vê isso com tanta clareza e temos que respeitá-lo. A empolgação é gerada porque nós dois conversamos muito. Estávamos todos empolgados. Mas as circunstâncias não ocorreram. É uma decisão pessoal e você tem que respeitar, ele é o melhor jogador da história", concluiu.

Neymar

Além disso, Xavi comentou sobre as especulações de um possível retorno de Neymar ao Barcelona. O treinador deixou claro que o brasileiro não está nos planos da equipe: "Estou surpreso (com as especulações)… ele não está em nossos planos. Gosto muito do Ney como amigo, mas temos prioridades diferentes", finalizou.