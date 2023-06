Inter Miami busca reforços após contratação de Messi: Di María e Busquets estão na mira

Após o anúncio bombástico da contratação de Lionel Messi, o Inter Miami, clube co-propriedade do ex-jogador inglês David Beckham, estaria em busca de mais reforços para fortalecer seu elenco nesta temporada. De acordo com uma publicação do jornal espanhol "Marca", Angel Di María pode ser o próximo argentino a se juntar ao time dos Estados Unidos. O diário também destaca o interesse do clube em Sergio Busquets. A proximidade de ambos os jogadores com Messi poderia facilitar as negociações.

No que diz respeito a Di María, o renomado jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano afirmou que há uma negociação em andamento com possibilidade de acordo, apesar do interesse do Benfica em contar com o ponta de 35 anos novamente - ele passou por lá de 2007 a 2010. Di María está sem contrato desde deixou a Juventus, ao término do Campeonato Italiano.

Lionel Messi e Sergio Busquets jogaram juntos por anos no Barcelona. Ambos saíram da base Blaugrana (Divulgação/NDTV Sports)

A mesma situação ocorre com Busquets. O contrato do volante de 34 anos com o Barcelona chegou ao fim no dia 1º de junho e o jogador está em busca de novos desafios no mercado. A possbilidade de ir jogar na MLS já vinha sendo aventada antes mesmo da confirmação de Messi no Inter Miami. A Arábia Saudita é outro possível destino.

'Efeito Messi'

A chegada de Messi ao Inter Miami tem causado grande impacto no mundo do futebol. O astro argentino, que completará 36 anos no próximo dia 24 de junho, encerrou seu contrato com o Paris Saint-Germain após duas temporadas no futebol francês. De acordo com a BBC, Messi receberá um salário anual de 60 milhões de euros (equivalente a R$ 315 milhões na atual cotação) no Inter Miami.

É importante destacar que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou a oferecer R$ 2 bilhões por ano para contar com Messi, mas foi recusado pelo jogador. Houve também a manifestação do Barcelona em tentar trazer de volta o maior jogador de sua história, porém o clube espanhol não conseguiu acertar questões financeiras para concretizar a negociação.

Em maio de 2021, Messi adquiriu um apartamento de luxo em Miami no valor de R$ 32 milhões. Foi na cidade norte-americana, inclusive, que o craque passou parte de suas férias com a família após conquistar a Copa América diante do Brasil.

Inter Miami

Fundado em janeiro de 2018, o Inter Miami possui pouco mais de cinco anos de existência. Atualmente, o time ocupa a última posição da Conferência Leste na Major League Soccer (MLS), com apenas 15 pontos em 16 jogos disputados. No início do mês, o técnico Phil Neville, ex-jogador do Manchester United, foi demitido, e quem comanda a equipe no momento é o argentino Javier Morales. A chegada de Messi e possíveis reforços como Di María e Busquets pode trazer um novo fôlego ao clube em busca de melhores resultados na liga norte-americana.