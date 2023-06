'Não saiu como pensávamos, mas tentamos', declarou Neymar ao se despedir de Messi

Enem 2023

Candidatos que quiserem pedir atendimento especializado ou tratamento pelo nome social podem fazer a solicitação a partir de hoje.



Desperdício de água

Dados do Instituto Trata Brasil apontam que 40,3% da água tratada é desperdiçada por meio de vazamentos, fraudes e erros de medição.

Neymar Jr. (J. Bosco)

"Não saiu como pensávamos, mas tentamos"

Neymar ao se despedir de Lionel Messi, que deixa o Paris Saint-Germain sob críticas de torcedores. "É isso que fica, voltamos a desfrutar de jogar juntos", respondeu o craque argentino

MANGUEIRAS

PERDAS



Embora em ritmo lento, se não houver um cuidado rápido, Belém pode ser a terra do “já teve” também em relação ao título de “Cidade das Mangueiras”. Somente nos últimos dois anos e nos primeiros cinco meses de 2023 Belém perdeu um total de 36 mangueiras. Na próxima quarta-feira, 7, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) dará início ao plantio de igual número de mangueiras no centro da cidade. A questão, segundo ambientalista ouvido pela coluna, é que não basta repor o que foi perdido recentemente. Seria necessário um levantamento minucioso das árvores perdidas na última década, e outro ainda mais detalhado de ação preventiva que identifique o número de mangueiras “doentes”, já que a maioria das eliminações ocorreram “no susto”, com a mangueira já no chão, causando prejuízos, ou após denúncias da população diante de uma ameaça real de queda, quando normalmente é constatado que não há mais nada a fazer pela árvore.



PLANTIO



A Semma informou que além das mangueiras, plantará nesta Semana do Meio Ambiente outras 2.226 árvores em diferentes pontos da cidade, entre hoje e o dia 11 deste mês. Só hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, serão plantadas 356 árvores frutíferas, simultaneamente, em 178 escolas municipais. No Bosque Rodrigues Alves também haverá o plantio de 110 árvores de espécies como cumaru, mogno, angelim e cujaçu. Amanhã será a vez do viaduto Daniel Berg, na avenida Júlio César, ganhar arborização. Serão plantadas 641 árvores no entorno do elevado, sendo 13 mudas de samaumeiras, 175 de buriti, 380 de açaí e 73 mudas de abricó.

SHOPPING

SEGURANÇA

Vereadores de Belém estão nos detalhes finais para votação e aprovação do projeto que pretende dar mais segurança aos frequentadores dos shoppings da cidade.



PSICOSSOCIAL



Segundo o vereador Fábio Souza (PSB), já foram ouvidos o Corpo de Bombeiros, secretarias estaduais e gerentes dos shoppings. A lei prevê não somente a segurança, mas também estratégias de atendimento psicossocial a quem pretende cometer algum ato extremo nos shoppings. Um serviço nesse modelo, que poderá ser exigido por lei, começou a funcionar no último dia 1º, no shopping Boulevard, em Belém. A empresa informou à coluna que o serviço tem tido alta procura, e esclareceu que não se trata de um espaço de terapia, mas de acolhimento multiprofissional, no qual cada pessoa tem direito a até dois atendimentos.

VACINA

PRORROGADA

A campanha de vacinação contra a raiva dos herbívoros, que seria encerrada no próximo dia 9, foi estendida até o dia 30 deste mês pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Neste prazo, os produtores rurais devem imunizar seus rebanhos de gado bovino, bubalino, e ainda de equídeos, caprinos e ovinos, para a maior proteção dos animais. A raiva é uma doença transmitida pelo morcego hematófago (que se alimenta de sangue) da espécie Desmodus rotundus, que encontra fonte de alimentação em polos de produção de animal.



COMPROVAÇÃO



Por ser uma doença viral e que ataca o sistema nervoso de mamíferos, incluindo o do homem, a vacinação é obrigatória nos rebanhos de cinquenta municípios paraenses. Além da vacina, é importante os produtores ficarem atentos para o prazo de comprovação junto à Adepará, que termina dia 14 de julho. Sem essa comprovação os produtores não podem, por exemplo, emitir guias de trânsito animal (GTA).

INTERDIÇÃO

CAMPINA

A Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém, será interditada, a partir de hoje, no trecho entre as travessas 1º de Março e Padre Prudêncio. O bloqueio será necessário para o início das obras de implantação do espaço Boulevard da Gastronomia e deve durar de 20 a 30 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).



ESTRUTURA



O espaço receberá serviços de drenagem e a retirada da pavimentação asfáltica. A praça Magalhães Barata, localizada no trecho, continuará livre para a circulação de pedestres. O projeto da Prefeitura de Belém está sendo realizado pela Diretoria de Obras Civis (Deoc) da Secretaria Municipal de Urbanismo.

EM POUCAS LINHAS

► O ex-senador Paulo Rocha será empossado hoje, como superintendente da Sudam, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A posse será às 14h30, na Universidade Federal do Pará (UFPA), com a presença de reitores de universidades e presenças dos governadores Clécio Luís, do Amapá, e Wilson Lima, do Amazonas. Waldez Góes, aliás, está no Pará desde a última sexta-feira, 2, quando participou do “1º Seminário das Cidades”, em São Miguel do Guamá, junto com o ministro das Cidades, Jader Filho.

► Reeleito em abril, o auditor da Fazenda Charles Alcantara assume hoje seu segundo mandato à frente do Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará (Sindifisco), em cerimônia marcada para as 18h30. Sindicatos de pelo menos cinco Estados devem enviar representantes à posse em Belém. Servidora de carreira da Secretaria da Fazenda, a vice-governadora do Pará Hana Ghassan confirmou presença.

► O governo estadual liberou, na tarde de sábado, as primeiras passarelas do projeto de reestruturação da BR-316, no km 4, em Ananindeua. Os equipamentos têm 52 metros de extensão e distância de 600 a 700 metros entre eles. As passarelas têm escadas para pedestres e três rampas de acesso, sendo duas instaladas nas laterais da pista e uma terceira, conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT Metropolitano. Com a liberação, o semáforo existente no trecho foi retirado para facilitar o tráfego de veículos.

► Os novos membros do Conselho Municipal de Cultura, eleitos em maio, tomam posse na próxima quarta, 7, para o biênio 2023-2025. A cerimônia será realizada na sala Vicente Sales, na sede da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). O Conselho Municipal de Cultura é composto por 57 cadeiras, sendo 35 da sociedade civil e 22 da gestão municipal, e tem o papel de fomentar políticas públicas de cultura.