Em live, Lionel Messi confirma ida para o Inter Miami, clube dos Estados Unidos

Lionel Messi é o novo atacante do Inter Miami. O jogador, de 35 anos, confirmou durante uma live que acertou a ida para o clube dos Estados Unidos. O argentino estava no Paris Saint-Germain, após ter feito a maior parte da carreira no Barcelona.

Segundo a rede britânica BBC, o jogador assinará um contrato de duas temporadas com um salário anual de 60 milhões de euros (equivalente a R$ 315 milhões). Além disso, Messi também terá acordos comerciais e contratos de patrocínio adicionais (veja mais detalhes abaixo). O renomado jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano, confirmou que o anúncio oficial será feito nas próximas horas.

Conforme a publicação, Messi expressou o desejo de retornar ao Barcelona, clube onde construiu a maior parte de sua carreira e conquistou inúmeros títulos, recordes e marcou diversos gols. No entanto, apesar dos esforços do Barça em reorganizar sua situação financeira, a viabilidade do negócio tornou-se bastante complicada.

Impacto

A chegada de Messi terá um impacto significativo no futebol dos Estados Unidos, não se limitando apenas ao Inter Miami. De acordo com o "The Athletic", uma porcentagem dos assinantes do serviço de pay-per-view da liga será destinada ao astro argentino.

Além disso, Messi, que deixou o PSG após dois anos na França, também receberá uma participação nos lucros da Adidas, fornecedora de materiais esportivos de todas as equipes da MLS e que possui um contrato com o jogador. Segundo a publicação, os proprietários do Inter Miami também ofereceram a Messi a opção de adquirir uma porcentagem do clube após sua aposentadoria.