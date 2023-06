Nem Arábia, nem Barcelona: destino de Messi será o Inter Miami, afirma imprensa argentina e inglesa

A tão esperada definição sobre o futuro do atacante Lionel Messi finalmente chegou. Segundo informações da imprensa argentina, o craque, que atualmente é campeão da Copa do Mundo, escolheu o futebol dos Estados Unidos como seu próximo destino. De acordo com a 'Radio Continental', a britânica BBC e jornalista espanhol Guillem Balague, Messi aceitou a proposta do Inter Miami, clube co-propriedade de David Beckham, e deve desembarcar na terra do Tio Sam para a próxima temporada.

A proposta feita pelo Inter Miami ao ex-jogador do Paris Saint-Germain foi entre 50 e 60 milhões de euros, além de acordos comerciais que envolvem até mesmo se tornar um dos acionistas do clube ao se aposentar e um percentual da venda de Pay-Per-View da liga. Em abril, o comissário da Major League Soccer (MLS), Don Garber, afirmou que estava trabalhando arduamente para trazer o argentino para a liga.

Após duas temporadas de sucesso no PSG, onde conquistou duas vezes a Ligue 1 e uma Supercopa da França, Messi se despediu do clube parisiense. Vale lembrar que em uma entrevista concedida ao canal espanhol 'La Sexta' em 2020, o jogador argentino expressou seu desejo de um dia jogar nos Estados Unidos.

Uma das motivações do atacante de 36 anos para jogar nos EUA é ter um papel importante em chamar a atenção do mundo para o futebol estadunidense até a Copa de 2026, que será na América do Norte - as cidades-sede serão divididas entre Estados Unidos, Canadá e México.

A notícia da chegada de Messi à MLS tem causado grande expectativa entre os fãs do futebol norte-americano e abre um novo capítulo na trajetória do lendário atacante. Ainda resta aguardar por anúncios oficiais do Inter Miami e do próprio Messi para confirmar essa transferência histórica. Enquanto isso, os olhos do mundo do futebol estarão voltados para a próxima temporada da MLS, ansiosos para ver o talento incomparável de Lionel Messi em campo, agora vestindo a camisa do Inter Miami.