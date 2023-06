Pai de Messi se encontra com presidente Barça e admite: 'Leo quer voltar para o Barcelona'

Nesta segunda-feira (05/06), Jorge Messi, pai e representante do atacante Lionel Messi, teve uma reunião com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Após o encontro, em uma entrevista aos jornalistas, ele expressou otimismo em relação à possível volta do talentoso jogador argentino ao clube espanhol, que o filho defendeu profissionalmente de 2004 a 2021.

"Leo quer voltar para o Barcelona e eu adoraria vê-lo de volta ao Barça. É uma opção de movimento, com certeza. Confiamos que Leo pode voltar. Mas não sei de nada ainda. Temos que falar de um milhão de coisas, mas o encantaria voltar", afirmou Jorge Messi.

Segundo a imprensa espanhola, Jorge Messi e Joan Laporta se reuniram na manhã desta segunda-feira na residência do presidente do Barça para discutir as condições de retorno de Lionel ao clube.

No domingo, o Paris Saint-Germain confirmou que o craque argentino não permanecerá no clube na próxima temporada. Durante sua passagem pelo PSG, Messi disputou 74 jogos, marcou 32 gols e realizou 34 assistências. Ele conquistou o Campeonato Francês duas vezes e também levantou o troféu da Supercopa da França. No entanto, o grande objetivo do clube, a Liga dos Campeões, não foi alcançado.

Para viabilizar a contratação, o Barcelona depende da aprovação do seu plano financeiro para a próxima temporada pela LaLiga, a entidade organizadora do Campeonato Espanhol. Além do Barcelona, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos Estados Unidos, também estão concorrendo para contratar o jogador. Jornais ingleses ainda especulam o interesse de diversos clubes da Premier League em contar com o craque argentino a partir de agosto.