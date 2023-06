Messi deve decidir seu futuro na próxima semana, afirma Xavi, técnico do Barcelona

O ex-jogador e atual técnico do Barcelona, Xavi, afirmou durante uma entrevista coletiva que Messi deve decidir sobre seu futuro no futebol durante a próxima semana. O treinador, que já jogou com o craque no clube catalão, afirmou que está em contato com o camisa 10 da seleção argentina e que realizou todos os esforços possíveis para tê-lo em sua equipe.

Messi, que fará 36 anos este mês, está com seu futuro incerto. O jogador encerra seu contrato ao final da atual temporada e tudo indica que não renovará com o Paris Saint-Germain. Galtier, técnico do PSG, chegou a afirmar que o jogo de amanhã seria o último do craque com a camisa do clube francês. Entretanto, a diretoria do time recuou e afirmou que se tratava de um engano do treinador.

Pai e empresário do jogador, Jorge Messi afirmou que o futuro do craque será definido somente após o final da Liga Francesa, que acaba na próxima rodada, a ser disputada neste fim de semana. Além do Barcelona, outras duas equipes brigam pela contratação do argentino:

Inter Miami , da MLS, nos Estados Unidos;

, da MLS, nos Estados Unidos; Al-Hilal, da liga saudita, que fez uma proposta bilionária para o jogador.

Segundo Xavi, a contratação de Messi tem 100% da sua aprovação:

“Ele sabe que estamos prontos para recebê-lo. Nada mudou, temos chances. Queremos Leo aqui. Vamos deixá-lo decidir. Estou pronto para incluí-lo em nosso sistema”, completou Xavi.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)