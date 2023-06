Técnico do PSG anuncia saída de Lionel Messi e futuro do craque fica indefinido

Nesta quinta-feira, o treinador do PSG, Christophe Galtier, confirmou oficialmente a saída de Lionel Messi do clube. Após especulações da imprensa local sobre a não renovação do contrato, que expira no final de junho, essa é a primeira confirmação vinda de dentro do clube.

"Eu tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. O jogo contra o Clermont será a última partida de Leo (Messi) no Parque dos Príncipes", declarou o treinador francês, referindo-se ao jogo da próxima sábado, pela última rodada da Ligue 1.

Até o momento, Messi fez 74 jogos pelo Paris Saint-Germain, com 32 gols marcados e 34 assistências. Ele conquistou duas vezes o Campeonato Francês e um troféu da Supercopa da França, mas não conseguiu alcançar o grande objetivo do clube, que é a Champions League.

Quanto ao futuro do craque argentino, três possibilidades se destacam, de acordo com a imprensa europeia. O Barcelona está fazendo esforços financeiros para trazer de volta seu ídolo. Al Hilal, da Arábia Saudita, com uma proposta bilionária, e o Inter Miami, da MLS dos Estados Unidos, também estão entre os principais interessados.

Recentemente, o jornal argentino "Olé" informou que clubes da Premier League também demonstraram interesse em Messi, porém, não especificou quais clubes seriam.