Messi está longe de um possível retorno ao Barcelona, diz imprensa

Próximo ao fim do contrato com o PSG, o craque argentino Lionel Messi terá que decidir seus futuros passos no futebol, podendo estar longe de um retorno ao Barcelona. Até o momento, o craque ainda não recebeu uma proposta final do time catalão, dificultando sua possível volta ao clube que atuou por 17 temporadas.

Mesmo com a saída de Jordi Alba e Sergio Busquets, O clube catalão ainda enfrenta dificuldades no Fair Play Financeiro da La Liga para ter o argentino no elenco. O time precisa garantir a vaga de Messi no limite imposto pelas regras da Liga Espanhol, que são calculadas com base nas receitas e despesas do clube.

O Barça teria um plano para encaixar Messi na folha salarial e a operação foi compartilhada com a equipe do argentino, mas o acordo ainda não foi selado. De acordo com veículos de imprensa da Argentina e Espanha, como ‘Olé’, e ‘Marca’, a garantia do Barcelona para o contrato de Messi demoraria muito tempo, e o jogador não estaria disposto a esperar.

Com o descarte do time catalão, as principais ofertas para Messi são do Al-Hilal, da Arábia Saudita com sua proposta de 400 milhões de euros (R$2 bilhões) por ano, e do Inter Miami, da MLS, dos EUA .

Segundo o jornal ‘Marca’, o staff de Messi deseja que o argentino vá para a Arábia Saudita, mesmo priorizando o futebol europeu. Lionel Messi ainda disputa pelo PSG nesta temporada. No sábado (03), o craque enfrenta o Clermont, em casa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)