Messi conquista 43º título e se torna o maior campeão da história ao lado de Daniel Alves

O Paris Saint-Germain conquistou no último sábado, 27 de maio, o título de campeão da Ligue 1, a primeira divisão francesa, com uma rodada de antecedência. Na equipe desde 2021, o argentino Lionel Messi (35) levantou a 43ª taça de sua vida como jogador profissional e se tornou um dos maiores campeões da história, ao lado do brasileiro Daniel Alves (40).

A conquista do PSG veio após o empate em 1x1 contra o Strasbourg. Faltando uma rodada para o fim da competição, a equipe abriu quatro pontos de diferença para o Lens, segundo colocado, e não pode mais ser ultrapassada, garantindo o título do Campeonato Francês. Esse é o terceiro troféu que Messi conquista no clube francês, garantindo que o jogador se torne o maior campeão da história do futebol.

Com 43º títulos em sua conta, o jogador argentino se iguala a Daniel Alves, preso desde o início deste ano, acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem em uma boate espanhola. Com 40 anos, o jogador ainda estava no Pumas, do México, quando foi detido no país europeu e teve o contrato rescindido.

Veja todos os títulos da carreira de Messi

Sendo assim, a tendência é de que Messi, que fará 36 anos em junho deste ano, ultrapasse o brasileiro em número de títulos na carreira e se torne, com folga, o maior campeão da história do futebol mundial. Veja os títulos da carreira de Messi:

10x La Liga;

8x Supercopa da Espanha;

7x Copa do Rei;

4x Champions League;

3x Mundial de Clubes;

3x Supercopa da UEFA;

2x Ligue 1;

1x Supercopa da França;

1x Medalha de ouro nas Olimpíadas;

1x Mundial Sub-20;

1x Copa América;

1x Finalíssima (troféu entre as seleções campeãs da América e da Europa);

1x Copa do Mundo.

Melhor jogador do mundo em 2009, 2019 e 2022, além de vencedor do Ballon D’or sete vezes, Messi é considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol. Também em 2022, o argentino conquistou a taça da Copa do Mundo, marcando dois gols na final histórica contra a França.

Além de Daniel Alves, com 43 títulos na carreira, outros jogadores se aproximaram do número recorde de conquistas:

Maxwell e Iniesta, com 37 títulos;

Ryan Giggs e Piqué, com 36 títulos;

Kenny Dalglish, com 35 títulos;

Cristiano Ronaldo, com 34 títulos.

Rivalidade história contra Cristiano Ronaldo

Contemporâneo de Messi, o português Cristiano Ronaldo (38) protagonizou ao lado do argentino uma das rivalidades mais populares da história do futebol. Cristiano, melhor do mundo em 2008, 2016 e 2017, jogou por quase 10 anos no Real Madrid, maior rival do Barcelona, onde Messi jogou por quase toda sua carreira.

Segundo a inteligência artificial Chat GPT, o argentino marcou 26 gols no Real Madrid enquanto Cristiano Ronaldo vestiu a camisa da equipe espanhola, enquanto foram 18 gols marcados pelo português no Barcelona de Messi.

Futuro de Messi é incerto

Com quase 36 anos, Messi deve chegar ao fim do contrato com o PSG no final da atual temporada. O Barcelona, equipe onde o argentino atuou em quase toda sua carreira, estuda a compra de Messi, que também está sendo sondado por diversas equipes, como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos Estados Unidos.

