Messi é cercado por torcedores na Argentina ao voltar ao país pela primeira vez desde a Copa; veja

Após três meses da Copa do Catar, os argentinos parecem ainda estar eufóricos com o fato da Seleção do país ter sido campeã. Prova disso foi o retorno de Lionel Messi para o país. O astro argentino está em Buenos Aires para se reunir com a equipe argentina para os amistosos contra Panamá e Curaçao, e foi recebido de forma calorosa na capital: o restaurante onde jantou foi cercado por torcedores.





Com clima de estádio, os torcedores no local gritavam e cantavam, ovacionando o atacante argentino. Foi preciso um cordão de seguranças para Messi conseguir sair do restaurante até o carro. Apesar do empurra-empurra, o camisa 10 estava sorridente e falou com alguns torcedores.

Veja: