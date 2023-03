Menino fã de Messi escreve bilhete chamando craque para morar em cidade da Argentina

Recentemente, a violência em Rosário, cidade portuária da Argentina, tem alcançado níveis extremos. Um dos alvos de criminosos, que aterrorizam a população, foi o mercado da família de Antonella Roccuzzo, esposa do craque Lionel Messi. Os dois são naturais da cidade. Após o ocorrido, um fã de 10 anos do atacante fez um bilhete convidando Messi para morar em outra cidade do país, enfatizando que o local é tranquilo.

“Olá, Messi, eu sou Martin, tenho 10 anos e queria saber se você pode vir a Coronel Dorrego. É uma cidade tranquila, ninguém vai machucá-lo ou incomodá-lo aqui. Quero jogar futebol com seus filhos”, escreveu o menino.

Coronel Dorrego, a cidade tranquila que a criança menciona, é um pequeno município argentino com apenas 16 mil habitantes. O pai do menino contou a um portal argentino que a ideia do bilhete veio após ouvirem a notícia sobre o ataque ao supermercado dos familiares de Messi.



O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou recentemente que vai tomar medidas para conter a onda de violência que atinge Rosário.

Messi estaria pensando em retornar à cidade natal para jogar no Newell’s Old Boys, onde começou nas categorias de base e um dia prometeu voltar como profissional.