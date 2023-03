Mercado da família da esposa de Messi sofre atentado; criminosos deixaram bilhete para o jogador

Depois de ser campeão do mundo na Copa do Catar, quem é de fora pode pensar que Messi teria virado uma figura intocável e reverenciada por toda Argentina. Mas parece que não é bem assim. Na madrugada desta quinta-feira (2), o mercado da família de Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, localizado na cidade de Rosário, foi alvejado com 14 tiros e os criminosos deixaram um bilhete intimidador para o atacante.

Segundo informações da imprensa local, o crime aconteceu por volta das 3 da manhã (horário local). Os autores dos disparos seriam duas pessoas em uma moto, ainda não identificadas. As balas ficaram nos portões de ferro e os vidros da entrada da loja.

No bilhete deixado para o jogador, os criminosos intimidaram Messi e acusaram o prefeito de Rosário, Pablo Javkin, de ser traficante.

“Messi, estamos esperando por você. Javkin é um traficante, não vai cuidar de você”, escreveram os criminosos.

Uma câmera de segurança teria filmado toda a ação dos bandidos e a polícia da cidade investiga o caso. Rosário estaria passando por uma crise de violência, com um grande aumento nas atividades de tráfico de drogas e assassinatos. O prefeito Javkin, mencionado pelos criminosos, teria feito um apelo para o governo argentino auxiliar na crise.

“A agência de investigação criminal e a brigada de fuzilamento estão trabalhando no caso”, disse Iván González, vice-chefe da Unidade Regional II, da polícia de Rosário.



Messi estaria pensando em retornar para Argentina e jogar no país natal, já que ainda não renovou contrato com o PSG. O Newell’s Old Boys seria uma opção, já que o clube foi onde o craque começou nas categorias de base, e prometeu um dia voltar como profissional.