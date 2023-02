Reunião entre pai de Messi e presidente do Barcelona aumenta rumores de retorno

Depois do craque Lionel Messi embarcar rumo à Barcelona no último domingo (19), junto com a esposa Antonella Roccuzzo, os rumores do possível retorno do campeão do mundo ao clube catalão ganharam força. Segundo o podcast “Tot Costa” o rumor foi reforçado também por uma reunião entre o pai do craque, Jorge Messi, e o presidente do Barça, Joan Laporta.

Segundo informações do podcast, durante a reunião foi discutido o retorno do craque ao Barça e uma homenagem que o clube deseja realizar para o jogador. Outro ponto discutido foram as declarações polêmicas de Matías Messi, irmão de Lionel, que em uma postagem por meio de uma rede social teria dado a entender que o irmão só voltaria para o Barça caso uma “limpeza” acontecesse no clube. A limpeza seria justamente a saída de Joan Laporta da presidência do clube. Depois da polêmica, Matías se desculpou e disse que tudo não teria passado de uma brincadeira.

De acordo com o Mundo Desportivo, a reunião entre os representantes do jogador e o clube seria importante para restaurar as boas relações entre Messi e o time, e construir a “ponte” de volta do argentino para o Barça. Outro ponto destacado pelo jornal seria que a volta de Messi para o clube catalão estaria condicionada pela redução de salário que o clube deve realizar em breve e as condições econômicas da La Liga para não infringir o fair play financeiro.



VEJA MAIS

O contrato de Messi com o Paris Saint-Germain vale até 30 de junho, até o momento o atacante não demonstrou interesse em renovar com o time francês e já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Viagem para Barcelona

Durante a viagem de Messi com a esposa para a cidade espanhola, o craque reencontrou os ex-companheiros Jordi Alba e Sergio Busquets para um jantar. E após postagem de Roccuzzo em uma rede social, torcedores do Barcelona “invadiram” os comentários pedindo a volta do craque ao clube.

“Volte para o Barcelona", "Traga ele para casa, Anto", foram alguns dos comentários na postagem.