Messi recusa renovação de contrato com PSG, diz jornal L’Équipe

A renovação de Messi no PSG (Paris Saint-Germain) está distante até o momento. O jogador argentino recusou a proposta de renovação de contrato em reunião com o time.

Nesta quarta-feira (15), Jorge Messi, pai e empresário do atacante, se reuniu com o PSG para discutir o futuro do jogador. Na ocasião, o craque disse “não” para a renovação com o time parisiense.

Segundo informações do jornal francês L’Équipe, a proposta de renovação teria uma redução de salário, e outro ponto negativo seria as atuais polêmicas do PSG, entre elas, o projeto exclusivo para Mbappé. Messi joga no Paris Saint-Germain até junho deste ano.

O time não está em seu melhor momento após a derrota na Champions League de 0 X 1 para o Bayern nesta terça-feira (14). Entretanto, é possível que Jorge Messi, empresário do atacante, volte a se reunir novamente com os representantes do Paris Saint Germain na semana que vem.

Ao embarcar diretamente para Barcelona após a reunião, as especulações de que o atacante possa voltar para o time aumentam, mas, caso Messi não retorne para o PSG, as possibilidades de contrato são grandes com o Inter Miami, da MLS, Barcelona e Al Hilal disputando pelo jogador.

