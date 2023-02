Neymar recebe críticas de jornalista espanhol após derrota do PSG para o Bayern: 'caso perdido'

Após o PSG perder em casa para o Bayern no jogo da Champions League, na última terça-feira (14/02), Neymar recebeu fortes críticas, entre elas a do jornalista espanhol Joaquim Piera.

O camisa 10 do time parisiense é um "caso perdido”, segundo Joaquim, autor do livro Neymar- La Joya Prodigiosa e correspondente no Brasil do diário Sport.

“Neymar Jr. é um caso perdido. Ele já é tratado como tal no PSG, que não errou quando quis expulsá-lo no verão passado”, disse o jornalista.

O crítico ainda completou que há dúvidas de que o jogador esteja pronto para futebol de alto nível, afirmando que sendo o sexto ano consecutivo, não há como Neymar completar a temporada em Paris.

VEJA MAIS

Derrota do PSG

Contra o Bayern, o time Paris Saint- Germain, perdeu de 0 X 1 nesta terça-feira (14/02), a primeira partida que antecede as oitavas de final da Champions League.

Joaquim Piera detonou o jogo de Neymar contra o Bayern, de Munique, classificando o jogador como o pior ao lado de Messi e Mbappé.

“Foi o pior do trio ofensivo e até Mbappé, limitado fisicamente e que só esteve presente no final, mostrou muito mais perigo”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)