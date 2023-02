Sósias de Neymar e Mbappé distribuem pizza e cerveja em academia e terminam encrencados; vídeo

O Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Bayern de Munique na última terça-feira (14), no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League. Também ontem, Neymar e Mbappé, atacantes do time francês, foram flagrados distribuindo pizza e cerveja em uma academia. Veja o vídeo:

Entretanto, tudo não passou de uma brincadeira realizada pelos sósias dos jogadores: Eigon Oliver, sósia do Neymar, e Alyson Santos, sósia do atacante francês. Algumas pessoas que estavam no local aproveitaram a oportunidade para sair da dieta e comer uma fatia de pizza, enquanto teve gente que não gostou da brincadeira de Eigon e Alyson.

O vídeo teve mais de 1,3 milhão de visualizações e quase 170 mil curtidas, garantindo a diversão dos usuários. “Classifico esse vídeo como o melhor que vi em 2023”, escreveu um internauta. “Para isso que pago a internet”, escreveu outro.

Esse não é o primeiro vídeo dos amigos, que já conquistaram milhões de seguidores no Instagram. Confira:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)