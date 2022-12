Dupla de sósias de Sandy e Junior viraliza com memes; veja

Depois de um certo cancelamento o Twitter, Sandy voltou a ser um dos assuntos mais comentados da rede social, ou pelo menos alguém muito parecida com ela. Um vídeo de Natiare Azevedo e Fernando Carvalho Pego - sósias de Sandy e Junior que fazem apresentações em eventos - viralizou com a seguinte legenda: "O DRAMA DE SANDY: após ser cancelada no Twitter, cantora vira animadora de festa infantil".

A filmagem mostra a dupla de sósias cantando "Imortal", um dos maiores sucessos de Sandy e Junior. Assista:

O vídeo logo ganhou uma série de memes nos comentários. Isso porque muitos internautas apontaram a grande semelhança da sósia com a Sandy verdadeira; quando o Junior da dupla de animadores de festa é muito diferente do original. Veja alguns dos comentários: