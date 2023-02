PSG quer vender Neymar na metade do ano após discussão no vestiário, afirma jornal

Uma bomba parece ter atingido o PSG nesta semana. De acordo com o jornal espanhol As, a diretoria do clube francês estaria disposta a vender Neymar na próxima janela de transferências. O motivo teria sido uma briga do brasileiro com o diretor esportivo do Paris, Luis Campos, no vestiário após a derrota para o Monaco, no último final de semana.

De acordo com o jornal, Neymar, junto com Marquinhos, teria discutido com o diretor após ele ter cobrado empenho dos jogadores em campo. O tom da conversa não teria agradado a membros da diretoria.

VEJA MAIS

Portanto, a diretoria do PSG articula a saída do jogador no fim da temporada. No entanto, Neymar tem contrato com a equipe até 2027, e seu alto salário é considerado um empecilho para a negociação com um novo clube.

O camisa 10 soma bons números na atual temporada pelo clube de Paris. Em 27 jogos, o brasileiro marcou 17 gols e deu 16 assistências.