Com apoio de ex, Neymar reata relacionamento com influenciadora digital Bruna Biancardi

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Júnior, de 30 anos, reatou o seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, de 25 anos. Segundo o jornal Extra, a dupla voltou a se relacionar no início de 2023, após passarem a virada de ano juntos, em Paris, na França.

VEJA MAIS

Neymar e Bruna estiveram seis meses separados, apesar de nunca ter ocorrido um afastamento em definitivo. Até mesmo quando o jogador se envolveu com a modelo Jéssica Turini, de 30 anos, a influenciadora esteve por perto. Inclusive, o romance entre o atleta e a modelo capixaba terminou por conta da reaproximação do casal.

Bruna também contava com o apoio de Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, e de Bianca Coimbra, esposa de um dos amigos do jogador. O jornal aponta que as duas apoiaram a volta do casal, já que ambas são amigas da influenciadora.

Bruna voltou para o Brasil na semana passada, após passar um mês hospedada na mansão de Neymar, na França. No último mês, o casal foi fotografado passeando por Paris, quando o jogador comprou flores para a sua companheira. Ele também publicou uma foto em seu Instagram, onde assistia um filme com Bruna.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)