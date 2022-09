Diretor do Barcelona teria feito Neymar chorar várias vezes, aponta relatório vazado

Nos últimos dias, várias informações do Barcelona tem sido vazadas, como os pedidos de Messi para renovar com o clube. Agora, o jornal espanhol 'El Mundo' publicou nesta quinta-feira (22) que o então diretor de futebol Raúl Sanllehí teria feito o atacante Neymar chorar em várias ocasiões.

"Eu disse a todos separadamente que o problema neste caso era a cabeça do jogador. O menino está mal, tem muitos problemas pessoais, está muito confuso e muito vulnerável. Então ele erroneamente pensou que ao fugir do Barcelona ele também estaria fugindo de seus problemas [quando na verdade o que ele deveria fazer é enfrentá-los e não ir embora]. Falei diretamente com ele, várias vezes, o fiz chorar mais de uma vez, e ele me admitiu em mais de uma ocasião que estava perdido", diz o relato de Raúl.

VEJA MAIS

De acordo com a publicação, quando diretoria dos Culés organizou um gabinete de crise para convencer Neymar a permanecer no clube. Em alguns relatos, o próprio diretor diz que Neymar parecia perdido.

Neymar ficou de 2013 a 2017 no Barcelona, onde formou o trio MSN com Messi e Suárez. Os três foram protagonistas de vários títulos do clube catalão, inclusive da Champions League de 2015. Neymar deixou o Barcelona para acertar com o PSG em 2017, onde está há seis temporadas.