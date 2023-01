Ex de Neymar é apontada como novo affair de Chris Brown; saiba quem é

A modelo brasileira Rayanne Bitancourt, que vive atualmente em Londres, aproveitou a virada de ano em clima de romance, ao lado do cantor Chris Brown. Segundo amigos próximos da moça, ela teria aproveitado o réveillon em Las Vegas ao lado do rapper e passaria temporadas na mansão dele, localizada em Los Angeles, Califórnia.

Segundo informações divulgadas no portal Metrópoles, a moça, que já se envolveu em 2018 com o jogador Neymar, engatou o romance com Brown há quatro meses e o relacionamento, na maior parte do tempo, é à distância, com ligações diárias pelo celular.

Nas redes sociais, o casal ainda não publicou fotos juntos, mas a interação nos comentários das fotos é frequente, com direito a troca de elogios e emojis. Apesar de ser bem reservada com a vida pessoal, a brasileira já postou stories onde o rapper aparece e gravou trends utilizando músicas dele.

