Torcedor compra ingresso no valor de R$ 14 milhões para o duelo entre CR7 e Messi

Nesta quinta-feira (19), na Arábia Saudita, o Paris Saint-Germain (PSG), onde joga Messi, enfrentou um combinado dos times Al Hilal e Al Nassr, novo clube onde joga Cristiano Ronaldo, em um amistoso no Estádio Rei Fahd. O placar final da partida foi de 5 a 4 para o PSG.

O que mais chamou atenção foi um torcedor pagar um valor um pouco fora do comum em um ingresso para uma partida de futebol: R$ 14 milhões de reais. Bilionário do ramo imobiliário da Arábia, o comprador Musharraf Al-Ghamdi e assistiu ao amistoso nas tribunas do estádio, junto de autoridades e convidados.

O valor do ingresso arrematado em um leilão será revertido à Ehsan, plataforma essa que visa promover a caridade no país.

O preço alto se justifica também nos benefícios que este torcedor terá além de assistir a partida. A grande diferença desse ingresso é de conceder entrada aos vestiários, podendo conhecer Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé e os outros fenômenos do futebol, com possibilidade de tirar fotos com eles.

Além disso, o dono do ingresso também participou da cerimônia de entrega de troféu após o fim da partida.

