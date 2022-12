Maior salário da história! Cristiano Ronaldo fecha com clube árabe; veja os valores

Anunciado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo vai receber o maior salário da história do futebol. O jogador vai receber 200 milhões de euros, contando com os acordos de publicidade, o equivalente a R$ 1,09 bilhão. Ídolo de Manchester United e Real Madrid, Cristiano estava sem clube.

VEJA MAIS

A ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr chegou a ser discutida no último mês de julho, quando o atacante pediu a saída do Manchester United. Na ocasião, o jogador recusou a primeira tentativa dos sauditas.

Poucos dias antes do início da Copa do Mundo, o português rescindiu seu contrato com o time inglês, após uma polêmica entrevista na qual fez duras acusações contra o clube e o técnico Erik ten Hag. Desde então, Cristiano estava sem clube.

"Mal posso esperar por descobrir um novo campeonato de futebol num país diferente", disse Cristiano Ronaldo, de 37 anos, citado na conta do Twitter do seu novo clube e que posou com a sua nova camisa amarela e azul, com o habitual número 7.