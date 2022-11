Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United; clube confirma saída de CR7

O clube inglês Manchester United anunciou, nesta terça-feira (22), a saída de Cristiano Ronaldo, cinco vezes melhor do mundo. Segundo a publicação do time, a saída do atacante se deu em comum acordo e tem efeito imediato. Atualmente, o camisa 7 está no Catar, defendendo a seleção de Portugal, e deve estrear na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24 de novembro.

Com 37 anos de idade, Cristiano Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores do futebol na atualidade. Entretanto, problemas com a comissão técnica e diretoria tornaram a situação do jogador problemática. O português chegou a ser afastado do elenco principal por indisciplina. Em entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored,ele chegou a afirmar que se sentia traído. “Algumas pessoas não me queriam”, declarou Cristiano.

Nota oficial do Manchester United

Os conflitos devem ser encerrados, com o anúncio da saída de Cristiano do clube. Confira a publicação:

“Cristiano Ronaldo saíra do Manchester United através de mútuo acordo, com efeito imediato. O clube agradece pela sua imensa contribuição em duas passagens pelo Old Trafford”, diz o comunicado do clube inglês.

Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo 2022

Atualmente, o jogador está concentrado com a seleção de Portugal, no Catar, e se prepara para enfrentar a seleção de Gana, na próxima quinta-feira (24), na estreia de ambos os países na Copa do Mundo. A expectativa é de que Ronaldo seja titular na equipe. O jogador chegou a dizer que brincou com seu ex-colega de equipe, Casemiro, sonhando com uma final entre Brasil e Portugal.

Saída divide opiniões

Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões sobre a saída do português. Um torcedor disse: “Que vergonha, Manchester United. Vocês têm uma memória curta. Todo meu suporte para o Cristiano”. Entretanto, outro declarou: “Ronaldo é o jogador mais superestimado da história”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)