Cristiano Ronaldo solta o verbo contra o Manchester United e técnico: 'Não o respeito'

O atacante português Cristiano Ronaldo soltou o verbo contra o atual clube, o Manchester United, e o técnico, Erik ten Hag, em uma entrevista ao apresentador de uma TV britânica, Piers Morgan. Ronaldo, que esteve próximo de deixar a equipe no mercado de verão (entre julho e agosto), não poupou críticas.

"Eu me sinto traído. Eu senti que algumas pessoas não me queriam aqui, não apenas neste ano, mas no ano passado também. Não apenas o técnico, mas outros dois ou três caras que estão em torno do clube. Honestamente, eu não deveria falar isso. Não sei, mas olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade", afirmou.

Eleito cinco vezes o melhor do mundo, Cristiano teceu duros comentários sobre o treinador holandês ten Hag: "Eu não o respeito porque ele não mostrou respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou te respeitar", disparou.

Já sobre o Manchester United, Cristiano Ronaldo afirmou que o clube deveria estar no topo. No entanto, desde a saída de Sir Alex Ferguson, treinador do United por quase três décadas, em 2012, CR7 disse não ter sido feita nenhuma evolução:

"Desde a saída de Sir Alex Ferguson, não vi evolução no clube. O progresso foi zero. Como Picasso disse, é preciso destruir para reconstruir. Se começarem por mim, isso não é um problema. Um clube desse tamanho deveria estar no topo, mas não é o caso. Não tem desculpa", concluiu.

Cristiano Ronaldo é um dos convocados de Portugal para a Copa do Mundo no Catar. O técnico Fernando Santos acredita que o atacante de 37 anos está "com fome de mostrar sua capacidade". Será o quinto Mundial disputado por CR7 na carreira.