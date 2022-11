Copa do Mundo 2022: Cristiano Ronaldo afirma sonhar com uma final entre Brasil e Portugal

Em entrevista para o portal LiveScore, o ídolo português Cristiano Ronaldo revelou que uma final entre Brasil e Portugal seria um sonho. O jogador tem 37 anos e se encaminha para sua provável última Copa do Mundo, em meio a diversas polêmicas que envolvem sua relação com seu atual clube, o Manchester United.

O jogador que já foi considerado cinco vezes o melhor do mundo, mas nunca ganhou uma Copa do Mundo. Entretanto, conquistou o título da Eurocopa de 2016 e o primeiro troféu da Liga das Nações, em 2019. Em sua entrevista para o portal britânico, o jogador pareceu empolgado e revelou que este pode ser o melhor Mundial de todos os tempos.

“A Copa do Mundo é a competição mais difícil do mundo. Eu estou sonhando com isso. Eu sei que vai ser complicado, vai ser difícil, mas sonhar é livre e eu estou sempre sonhando”, revelou o jogador, que afirmou ter dito em conversa com o volante Casemiro, da seleção brasileira e seu atual companheiro de equipe, que gostaria de uma final entre Brasil e Portugal.

“Eu brinquei com o Casemiro que a final seria entre Portugal e Brasil. Isso seria um sonho, para ser honesto”, disse o craque português. “O mais importante é que eu estou aqui para competir. Na minha opinião, essa vai ser a melhor Copa do Mundo de todos os tempos”, finalizou Cristiano Ronaldo.

Portugal na Copa do Mundo

A seleção de Portugal faz parte do Grupo H, e vai enfrentar Gana, Coreia do Sul e Uruguai. A equipe pode enfrentar o Brasil logo na primeira fase das eliminatórias, dependendo da colocação das duas seleções. Entretanto, caso Portugal e Brasil terminem ambos na primeira ou segunda colocação de seus grupos, é possível que as duas equipes se enfrentem na final.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)