Possível uniforme da seleção de Portugal para a Copa do Mundo circula na internet; veja

Começou a circular na internet imagens do suposto novo uniforme da seleção portuguesa para a Copa do Mundo do Qatar, que será disputada entre os meses de novembro de dezembro deste ano.

Conforme as imagens, sabe-se que o novo uniforme a ser usado por CR7 e companhia possui uma divisão de cores diagonal, nos tons verde e vermelho. A peça foi divulgada pelo Footy Headlines, site especializado em uniformes.

A confecção do novo manto português ficou a cargo da Nike, fornecedora de material esportivo dos portugueses há 25 anos. Ainda conforme o Footy Headlines, os shorts utilizados pelos atletas terão a cor verde, assim como a parte inferior da camisa.

Portugal garantiu vaga na Copa do Mundo e está no grupo H, ao lado de Uruguai, Gana e Correia do Sul. Na fase seguinte, caso avance, Portugal pode enfrentar o Brasil, se assim avançar. Junto aos brasileiros, no grupo G, estão Camarões, Sérvia e Suíça.