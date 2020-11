Cristiano Ronaldo sai do banco, aumenta contagem, e Portugal goleia a Andorra em amistoso

Em amistoso realizado no Estádio da Luz, casa do Benfica, a seleção de Portugal recebeu a Andorra e não tomou conhecimento do adversário. Com bela atuação, os lusitanos venceram por 7 a 0, com gols de Paulinho (duas vezes), Pedro Neto, Renato Sanches, Emili García (contra), Cristiano Ronaldo e João Félix.

A goleada começou a ser construída no início do jogo, ainda antes dos dez minutos. Nelson Semedo cruzou da direita, o ataque de Portugal trabalhou bem a bola e Pedro Neto encheu o pé para abrir o placar. Paulinho fez o segundo, com passe de Semedo por baixo.

Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo deixou o banco de reservas e para aumentar sua marca de gols pela seleção. O camisa 7, entretanto, deu assistência para Renato Sanches fazer o terceiro. Paulinho, de cabeça, fez o quarto com cruzamento de Mário Rui. O quinto foi contra, de Emili García.

O gol de número 102 do craque com a camisa lusitana saiu no fim do jogo, após belo cruzamento de Mário Rui. Cristiano Ronaldo subiu bonito e testou com estilo para marcar. Agora o camisa 7 está a sete gols de igualar o iraniano Ali Daei, maior artilheiro por seleções na história do futebol. João Félix completou a goleada.

No próximo sábado, os portugueses entram em campo pela Liga das Nações, contra a França em jogo decisivo. A partida acontece novamente no Estádio da Luz, às 16h45 (de Brasília).