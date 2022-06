Veja todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

O mundo já conhece todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Costa Rica garantiu a última vaga no mundial após vencer a Nova Zelândia por 1 a 0, nesta terça-feira (14), pela repescagem intercontinental. O torneio será disputado entre os dias 21 de novembro de 18 de dezembro.

Estão classificadas para a Copa do Mundo: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Camarões, Canadá, Catar, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Inglaterra, Irã, Japão, Marrocos, México, País de Gales, Polônia, Portugal, Senegal, Sérvia, Suíça, Tunísia e Uruguai.

Grupos da Copa do Mundo do Catar (Divulgação/ Twitter Fifa)

Veja os classificados para a Copa do Mundo do Catar:

Catar:

Como seleção anfitriã, o Catar foi a primeira a se classificar para a Copa do Mundo. Em todos as edições, os donos da casa garantem vaga direta no mundial.

Alemanha:

Carrascos do Brasil em 2014, a Alemanha se classificou para a Copa após ser líder do Grupo J das eliminatórias europeias.

Dinamarca:

Revelação da última Eurocopa, a Dinamarca garantiu vaga ao mundial após ser líder do Grupo F das eliminatórias europeias.

Brasil:

Os pentacampeões mundiais carimbaram o passaporte para o Catar após vitória sobre a Colômbia, em 2021. A seleção canarinho terminou como líder das eliminatórias sul-americanas.

França:

Atual campeã mundial, a França conseguiu uma vaga na Copa de 2022 com uma histórica goleada sobre o Cazaquistão por 8 a 0, assegurando a primeira colocação no grupo D das eliminatórias da Europa.

Bélgica:

A Bélgica conseguiu garantiu vaga no Catar ao vencer a Estônia por 3 a 1, que garantiu a liderança do grupo E.

Croácia:

A atual vice-campeã mundial se classificou para a Copa ao vencer o confronto direto com a Rússia por 1 a 0, na última rodada do Grupo H das eliminatórias europeias.

Espanha:

A Espanha selou sua vaga para o Catar com uma vitória em casa diante da Suécia em confronto direto pelo grupo B das eliminatórias europeias.

Sérvia:

A vaga direta para a Copa de 2022 veio após a Sérvia vencer Portugal fora de casa e roubar a liderança do grupo A das eliminatórias da Europa.

Inglaterra:

O English Team terminou as eliminatórias na liderança do Grupo I e confirmou a vaga com uma goleada de 10 a 0 sobre San Marino.

Suiça:

Desbancou a Itália e ficou na liderança do Grupo C das eliminatórias. Garantiu a vaga com uma goleada por 4 a 0 sobre a Bulgária, enquanto a Azzurra só empatou por 0 a 0 com a Irlanda do Norte.

Holanda:

A Laranja Mecânica venceu a Noruega por 2 a 0 e terminou na liderança do Grupo G das eliminatórias.

Argentina:

A Argentina garantiu vaga ao Catar após se garantir entre os quatro primeiros das eliminatórias sul-americanas. A alviceleste ainda terminou o classificatório na vice-liderança.

Irã:

A seleção iraniana foi a primeira a se garantir no Mundial como líder isolada do Grupo A das Eliminatórias. A classificação veio com uma vitória sobre o Iraque por 1 a 0.

Coreia do Sul:

A Coreia do Sul chega a Copa após bater a Síria pelo Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

Japão:

A seleção japonesa garantiu sua sétima participação consecutiva após vencer a Austrália em Sydney com dois gols no fim da partida.

Arábia Saudita:

Os sauditas comemoraram a classificação sem entrar em campo, já que a derrota da Austrália para o Japão assegurou pelo menos a segunda posição do Grupo B das eliminatórias asiáticas.

Equador:

A seleção equatoriana garantiu vaga na Copa do Mundo na penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul, mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Paraguai.

Uruguai:

Com gol do craque do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, o Uruguai venceu a importante partida contra o Peru, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, e se garantiu no Mundial de 2022.

Canadá:

Com a vitória por 4 a 0 sobre a Jamaica, na penúltima rodada das eliminatórias da Concacaf, o Canadá garantiu a vaga no Catar. Esta será a segunda participação do país em uma Copa do Mundo.

Gana:

Gana se garantiu ao eliminar na fase final a Nigéria com empate em casa (0 a 0) e um empate na volta (1 a 1). Como marcou fora, se classificou graças ao gol qualificado.

Senegal:

Senegal garantiu a vaga na Copa do Mundo após duelos duríssimos como Egito. Derrota fora de casa na ida por 1 a 0, vitória por 1 a 0 na volta e passaporte carimbado na cobrança de pênaltis.

Portugal:

Com grande atuação de Bruno Fernandes, Portugal espantou a zebra e derrotou a Macedônia do Norte por 2 a 0 no Porto, pela repescagem.

Polônia:

No duelo entre Lewandowski e Ibrahimovic, melhor para o craque polonês. O artilheiro fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre a Suécia e garantiu seu país na Copa do Mundo.

Marrocos:

A goleada por 4 a 1 sobre a República Democrática do Congo garantiu Marrocos na Copa do Mundo. A seleção havia empatado em 1 a 1 no jogo de ida, mas venceu com autoridade em casa para carimbar o passaporte rumo ao Catar.

Tunísia:

Depois de vencer o Mali por 1 a 0 no jogo de ida, a Tunísia segurou o empate em 0 a 0 no duelo de volta e também garantiu vaga na Copa do Mundo.

Camarões:

Camararões garantiram vaga na Copa após vencer a Argélia, fora de casa. Os Leões Indomáveis fizeram dois gols nos seis minutos finais e venceram o jogo.

México:

Com vitória tranquila sobre El Salvador por 2 a 0, o México confirmou a vaga na Copa do Mundo. O time terminou em segundo lugar nas eliminatórias da Concacaf.

Estados Unidos:

Mesmo com a derrota por 2 a 0 para a Costa Rica, os Estados Unidos também garantiram a classificação para a Copa do Mundo. O time terminou em terceiro lugar nas eliminatórias da Concacaf.

País de Gales:

Com vitória por 1 a 0 sobre a Ucrânia e liderado por Gareth Bale, o País de Gales foi a última seleção europeia a conquistar sua vaga na Copa do Mundo do Catar.

Austrália:

Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a seleção australiana fez 5 a 4 sobre o Peru nos pênaltis - com direito a goleiro dançarino - e garantiu vaga em repescagem disputada no Catar.

Costa Rica:

Depois de superar a Nova Zelândia na repescagem mundial por 1 a 0, a Costa Rica se classificou para sua sexta Copa do Mundo, a terceira consecutiva para o país da América Central.