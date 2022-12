Cristiano Ronaldo ganha carro de mais de R$ 1,5 milhão da mulher; vídeo

Georgiana Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, publicou um registro do seu Natal ao lado da família, na manhã desta segunda-feira (26), e mostrou que não economizou no presente e deu para o jogador um carro avaliado em mais de R$ 1,5 milhão.

No registro da celebração, Georgina aparece mostrando a mesa da ceia e, em seguida, o português anda para fora da casa ao lado dos filhos, Cristiano Ronaldo Jr, Ava, Mateo e Alana, quando é surpreendido com um modelo Rolls-Royce, avaliado em 250 mil libras, o equivalente a R$ 1,5 milhão. Veja:

Essa não é a primeira vez que a mulher do jogador lhe presenteia com um veículo. No documentário da Netflix "Eu Sou Georgina", a modelo deu para o atleta uma Mercedes-AMG G 63 Brabus, e ainda mostrou a coleção de carros do astro do futebol, que inclui um Bugatti Chiron, um Phantom Drophead e Cullian, uma Lamborghini Aventador e uma Ferrari 599 GTO.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)