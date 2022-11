Cristiano Ronaldo recebe declaração de amor da namorada em dia de jogo decisivo

Um dos assuntos mais comentados na web é a Copa do Mundo de 2022. No entanto, nesta segunda-feira (28), quem roubou a cena foi a modelo Georgina Rodríguez, a namorada do jogador Cristiano Ronaldo. Tudo isso após ela fazer uma declaração de amor ao craque, que estava se preparando para enfrentar o Uruguai pela fase de grupos do mundial.

VEJA MAIS

Por meio dos stories do Instagram, Georgina compartilhou uma foto pessoal do craque e fez uma declaração de amor. Na imagem, Cristiano aparece na praia, tomando um drink e sorrindo. Na imagem, ela escreveu: “O amor da minha vida”. Confira:

Cristiano Ronaldo (Reprodução: Redes Sociais)

E, ao que parece, a mensagem deu um fôlego a mais para o Cristiano, que marcou um dos gols da seleção de Portugal e ajudou o time a se classificar para as oitavas de final da Copa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)