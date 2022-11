Copa do Mundo 2022: Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a fazer gol em cinco Copas

Nesta quinta-feira (24), na partida entre Portugal x Gana, o português Cristiano Ronaldo realizou uma marca histórica: é o primeiro jogador a marcar gol em cinco edições da Copas do Mundo. O gol veio de pênalti e superou outros astros do futebol, como Pelé e os alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose.

Com isso, o atacante de 37 anos já soma oito gols marcados em Copas do Mundo. Para se tornar o maior artilheiro da seleção portuguesa, CR7 precisa fazer mais dois gols para ultrapassar Eusébio, que fez nove gols na única Copa que disputou, da Inglaterra, em 1966.

VEJA MAIS

Antes mesmo de ter feito o gol, Cristiano já tinha alcançado uma marca histórica no Catar: cinco Copas do Mundo disputadas, recorde compartilhado com outros sete jogadores, incluindo o argentino Lionel Messi e os mexicanos Guillermo Ochoa e Andrés Guardado, que também chegaram este ano ao quinto Mundial. Os quatro vêm atuando em Mundiais desde a Alemanha-2006, passando por África do Sul-2010, Brasil-2014 e Rússia-2018.

Os outros recordistas já estão aposentados e são: o ex-goleiro mexicano Antonio Carbajal (Brasil-1950, Suíça-1954, Suécia-1958, Chile-1962 e Inglaterra-1966), outro mexicano, o ex-zagueiro Rafael Márquez (Japão e Coréia do Sul-2002, Alemanha-2006, África do Sul-2010, Brasil-2014 e Rússia-2018), o alemão Lothar Matthäus (Espanha-1982, México-1986, Itália-1990, EUA-1994 e França-1998) e o ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon (França-1998, Japão e Coreia do Sul-2002, Alemanha-2006, África do Sul-2010 e Brasil-2014).

VEJA MAIS

Os números surpreendentes de Cristiano Ronaldo não param por aí. Ele também é o maior artilheiro entre todas as seleções nacionais no futebol masculino, com 117 gols marcados por Portugal até o início da Copa do Catar. O astro também é o maior goleador da história do Real Madrid, com 450 gols marcados em nove temporadas, entre 2009 e 2018. Com informações do portal G1.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)