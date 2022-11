Copa do Mundo 2022: com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal vence Gana e lidera grupo H; veja

Portugal e Gana fizeram um jogo eletrizante na estreia pelo grupo H da Copa do Mundo. Os portugueses venceram pelo placar de 3 a 2. Com o resultado, os portugueses lideram o grupo H da competição, à frente de Coreia do Sul e Uruguai, que empataram em 1 a 1, e Gana, sem pontos marcados. Na próxima segunda-feira, Portugal enfrenta o Uruguai, enquanto Gana recebe a Coreia do Sul.

Antes da bola rolar, o ídolo português foi flagrado às lágrimas durante a execução do hino nacional, prevendo o nível da entrega que daria em campo, do alto de seus 37 anos e cinco Copas no currículo. Com a bola rolando, os portugueses realmente foram mais aguerridos e buscaram com maior frequência o gol, mas num nível muito abaixo do esperado.

Jogo eletrizante

O primeiro lance de perigo aconteceu aos nove minutos, quando CR7 recebeu bola enfiada no meio dos zagueiros, mas ao entrar na área foi interceptado pelo goleiro Ati Zigi. O camisa 7 português continuou mostrando porque é um dos melhores jogadores do mundo e forçou o ataque até abrir o placar, aos 31 minutos, depois de receber bola na entrada da grande área, driblar a marcação e bater no canto de Ati, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Embora estivesse melhor em campo, Portugal não conseguiu transpor a barreira fechada montada sobre a defesa de Gana, que conseguiu levar o primeiro tempo em um equilíbrio confortável, já que foi pressionada a maior parte do tempo sem tomar gols. A retranca, no entanto, começou a desmoronar no segundo tempo.

Aos 16 minutos, Cristiano Ronaldo invadiu a área pela esquerda, mas foi fechado pelo zagueiro Salisu, indo ao chão. O árbitro da partida marcou o pênalti após análise do VAR e validou a jogada. O próprio CR7 cobrou forte, a meia altura, sem chance de defesa e abriu o placar em 1 a 0. Apesar de ter desmontado o seu esquema defensivo, Gana não se intimidou e correu atrás do prejuízo.

Aos 27, André Ayel adentrou a pequena área portuguesa para completar o cruzamento da esquerda. No meio da confusão, o goleiro Diego Costa não conseguiu fazer a defesa e a partida empatou em 1 a 1. Com o placar novamente igual, a partida ficou mais dramática, com lances mais pegados e muita correria.

Portugal novamente se lançou ao ataque e não tardou muito a ficar novamente em vantagem, depois que João Félix foi lançado na intermediária, entrou pela e tocou por cima do arqueiro, 2 a 1. Apenas dois minutos depois, os portugueses conseguiram ampliar a vantagem depois de uma rápida arrancada pelo meio-campo, originada de um erro de ataque de Gan.

O ataque rápido encontrou Rafael Leão livre na entrada da grande área. O atacante tocou rasteiro no canto direito do arqueiro Ati Zigi, ampliando o placar para 3 a 1. Com a partida estabilizada, Portugal deu uma desacelerada, mas acabou vacilando em campo, permitindo à Seleção de Gana diminuir nove minutos depois, com Osmar Bukari completando de cabeça cruzamento na pequena área. Sem mais tempo hábil, a partida encerrou com o placar de 3 a 2 para os portugueses, que estreiam com o pé direito na Copa do Mundo do Catar.