Ainda sem clube, Cristiano Ronaldo pode assinar com futebol árabe e se tornar embaixador, diz jornal

A especulação sobre o futuro do astro português Cristiano Ronaldo segue tomando rumo em direção ao Oriente Médio. De acordo com o jornal espanhol "Marca", CR7 pode estar em negociações para jogar no Al Nassr, da Arábia Saudita. A ida do atacante para o futebol árabe ainda estaria cercada de outras funções, mais precisamente extra-campo. Ao fim do contrato de dois anos e meio, ele pode se tornar embaixador de uma possível candidatura saudita à Copa do Mundo de 2030, juntamente com Egito e Grécia.

A notícia veiculada pelo esportivo diz que Cristiano Ronaldo viajou para Riad, disposto a assinar o contrato que o tornaria a grande estrela do esporte no país. O Al Nassr é um dos maiores clubes locais e uma ida do português ao país traria um peso enorme à candidatura do país. O acordo entre o clube e o atleta poderia ser oficializado nas "próximas horas" e é muito aguardado pelo mundo do esporte.

O interesse do clube no atacante não é de agora e já havia sido noticiado pelo próprio jornal. Foi o "Marca" que revelou o interesse do Al Nassr no atleta e a disposição para fechar um contrato com cifras astronômicas, depois dele rescindir com o Manchester United e ter passado em branco na sua provável última Copa do Mundo pela seleção portuguesa. O próprio atleta, no entanto, negou o interesse na época.

Inicialmente, o jornal afirmou que o contrato com o clube seria até junho de 2025 e geraria uma receita aproximada de 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade. Uma informação relevante é que Cristiano "estaria disposto a rebaixar o nível competitivo", depois de não ter mais opções na elite do futebol europeu e nem mesmo a rica MSL, a liga dos Estados Unidos.

A ida do craque para o mundo árabe teria a intenção de desenvolver o futebol no país e fortalecer a liga local. CR7 seria o nome mais notório nesse processo, para impulsionar os olhares da mídia internacional e criar uma rivalidade com o Al Hilal, time em ascensão continental, que inclusive já tentou o contato com Cristiano em um passado recente. O time do Al Nassr é comandado pelo técnico Rudi Garcia, que esteve recentemente no Lyon. Tem no elenco jogadores como o brasileiro Talisca, o colombiano Ospina e o camaronês Aboubakar.

A relação conturbada entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United piorou quando ele resolveu participar de um programa de TV, onde criticou a diretoria do clube e o técnico Erik Ten Hag, tumultuando de vez a fragilizada comunhão entre ambos. Assim, o clube rescindiu contrato em meio à Copa do Mundo, onde Portugal foi eliminada nas quartas de finais, depois de perder por 1 a 0 para Camarões, time do provável companheiro Aboubakar.