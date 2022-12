Cristiano Ronaldo rebate jornal espanhol sobre jogar na Arábia Saudita: 'Não é verdade'; veja mais

Se as especulações se confirmarem, o futuro do astro português pode estar mais perto do que se imagina. Depois de deixar o Manchester United, o jornal espanhol "Marca" diz que CR7 fechou um acordo para defender o Al Nassr, da Arábia Saudita. A transação envolveria cifras astronômicas acima em pouco mais de duas temporadas. O jogador, no entanto, nega.

"Não é verdade, não é verdade", disse Ronaldo, que não participou da goleada de Portugal sobre a Suíça, por 6 x 1, devido um ato de indisciplina punido pelo técnico Fernando Santos. A seleção está nas quartas de finais da Copa do Mundo e vai enfrentar a seleção de Marrocos, no próximo sábado (10).

De acordo com Fabrízio Romano, especialista em informações sobre o mercado da bola, de fato houve a proposta, mas Cristiano Ronaldo não teria respondido, muito menos deixado em aberto algum interesse em defender o Al Nassr.

O craque deixou o Manchester em comum acordo e desde então estaria disposto a acertar o seu futuro no futebol aos 37 anos. Se resolver apostar no Mundo Árabe, o atacante deve assinar um contrato de duas temporadas e meia, até junho de 2025, com rendimentos na casa dos 200 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) por ano, entre salários e acordos de publicidade.

O clube saudita tem em seu elenco o brasileiro Anderson Talisca, o goleiro colombiano Ospina e o camaronês Aboubakar.