Cristiano Ronaldo acerta com time da Arábia Saudita e deve receber R$ 1 bilhão por ano, diz jornal

O craque português Cristiano Ronaldo vai jogar na Arábia Saudita, segundo o jornal espanhol “Marca”. O jogador irá atuar pelo Al Nassr a partir de janeiro de 2023. A publicação afirmou que o atacante irá assinar um contrato de dois anos e meio com a equipe árabe e poderá ter um rendimento anual de 200 milhões de euros, mais de R$ 1 bilhão, somando salário e acordos de publicidade.

Cristiano Ronaldo teve o contrato com o Manchester United rescindido no meio da Copa do Mundo do Catar. O contrato vai até junho de 2025, quando Ronaldo terá 40 anos. Nas últimas semanas, o “Marca” já havia adiantado que o clube e o jogador estariam próximos de acordo.

Ainda segundo o jornal, o atacante havia aceitado “rebaixar o nível competitivo” após ter todas as suas opções de jogar na elite do futebol europeu esgotadas. Assim, ir para a Arábia encaminhará a aposentadoria de Cristiano Ronaldo e compensaria o astro com os benefícios financeiros, que nenhum outro clube lhe ofereceu.

Além disso, o futebol árabe está passando por um processo de tentar se desenvolver de novo, com o fortalecimento da liga local. Com isso, os investidores têm se esforçado para contratar o CR7 porque a participação do craque no campeonato do país deixaria a competição em evidência.

O Al Nassr já tem alguns atletas conhecidos do futebol europeu. Além do técnico Rudi García, que foi treinador do Lyon, da França, o time tem no elenco jogadores como o brasileiro Talisca, o colombiano Ospina e o camaronês Aboubakar.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)